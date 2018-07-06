Украина вошла в топ-10 самых пьющих стран мира - ФОТО

Согласно опубликованной информации, при переводе в чистый алкоголь на душу взрослого населения более всего пьют в странах бывшего Варшавского блока. Украина в этом рейтинге занимает шестое место. Возглавляют список Белорусь, Молдова и Литва.

Для подсчетов были учтены люди в возрасте 16 лет и старше и количество легально проданного алкоголя.

Напомним, что Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда За последние пять лет Украина нарастила объемы мировой торговли медом на 18 процентов, достигнув 690,3 тыс. тонн общей стоимостью 2,37 млрд долларов.