19:30 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Супрун объяснила, как лучше употреблять овощи и фрукты

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала не переедать фруктов и овощей летом.

Супрун объяснила, как лучше употреблять овощи и фрукты

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, есть овощи и фрукты - это вкусно и очень необходимо. Отдельно главный медик страны посоветовала употреблять витамин "А". Он содержится в оранжевых и красных овощах таких, как морковь и помидоры. Для того, чтобы полезные вещества из моркови или помидоров усваивались, эти овощи следует есть с жирами (растительным маслом, например).

Также Супрун предупредила, что поедание винограда, который содержит резвератрол (биологически активное соединение, которое полезно для работы сердца, мозга и сосудов) не обеспечит годовой запас этого соединения.

Отмечается, что это биологически активное соединение организма нужно получать в течение года, а не только летом.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине с начала года больше всего подорожали овощи и фрукты.


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