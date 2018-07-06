Сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы - ФОТО

Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно недавно полученным сведениям, в западных и северных областях страны ожидаются дожди с грозами, на западе грозы, температура воздуха днем составит от +25 до +28. На севере также ожидаются грозы, днем от +23 до +28, в центральной части от +24 до +27.

В свою очередь в остальных областях Украины переменная облачность, без осадков. Температура днем в этих регионах от +24 до +30 градусов, ночью от +13 до +19 градусов.



При этом, в украинской столице ожидается дождь с грозой, температура днем от +26 до +28 градусов, ночью от +15 до +17 градусов.