Почему Гройсману не нужны "евробляхи"?

Сотрудники Житомирской таможни пожаловались Премьеру Владимиру Гройсману на то, что из-за таможенное оформление автомобиля Mercedes ими интересуются правоохранители, зарегистрировали уголовное производство из-за нарушения закона при его растаможивании.

Об том сказано в коллективном письме, копию которого мы получили от источника в Кабмине.

Первая мысль была о том, что это очередной фейк от недоброжелателей Премьера, которых, по его же словам, у него появилось немало, после того как он объявил тотальную войну контрабанде и тем, кто ею занимается. Ведь по содержанию самого письма следует, что Владимир Гройсман, который на словах болеет за бизнес и рядовых граждан, а также выступает за прозрачность всех процессов в таможенной системе, сам пользуется серыми схемами для того, чтобы избежать уплаты в бюджет обязательных платежей.

Но после выяснения обстоятельств, изложенных в письме, нам удалось установить, что содержание документа полностью соответствует действительности. Более того, через свои источники в ГФС нам удалось получить ряд документов, которые подтверждаю написанное в "письме таможенников".

Итак, само письмо направлено Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Самое интересное, что сотрудники таможни признают нарушения норм и требований закона со своей стороны. Но говорят о том, что они пошли на такой шаг, выполняя указание высшего руководства Житомирской таможни, которое заверило их в необходимости действовать именно так потому, что автомобиль растаможивают для самого Премьер-министра Украины и никаких проблем с законом в будущем ни у кого из них не будет.

"Поскольку указанный автомобиль был новым, без пробега и в максимальной комплектации, а его стоимость, по данным официальных дилеров компании Mercedes-Benz в Европе, составляла не менее 117 000 евро, то на выполнение указания руководства таможни, таможенникам, которые осуществляли таможенное оформление премьерского автомобиля, пришлось "откорректировать" Акт таможенного досмотра автомобиля в сторону уменьшения его стоимости путем внесения данных, которые не соответствовали действительности", - сказано в письме.

Таким образом им удалось снизить его оценочную стоимость с 117 000 евро до 47 000 евро, а размер обязательных платежей при растаможивании автомобиля уменьшился почти на 600 000 гривен. Далее сотрудники таможни просят Премьер-министра возместить государственному бюджету нанесен ущерб, ведь в таком случае им удастся избежать реального срока и избежать увольнения с работы.

В ходе выяснения обстоятельств, изложенных в письме, нам удалось установить интересные факты и получить подтверждающие документы.

Так, к нам попало письмо Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области, в котором волынские таможенники по поручению Департамента аудита ГФС Украины, требуют у Житомирской таможни ГФС предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, которые стали основанием для таможенного оформления автомобиль марки Mercedes Benz, 2017 выпуска, модель GLE 350D 4MATIC, кузов №WDC2923241A082146, с целью проверки возможных рисков относительно занижения таможенной стоимости и уклонения от уплаты таможенных платежей при его таможенном оформлении.

Также нам удалось получить электронную грузовую таможенную декларацию, данные которой свидетельствуют о том, что автомобиля марки Mercedes-Benz, 2017 выпуска, модель GLE 350D 4MATIC, кузов №WDC2923241A082146, является бывшего в употреблении (обратите внимание, это важно), а его стоимость составляет 1 373 594,53 грны (один миллион триста семьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре грн 53 коп) или 46700 евро.

На указанную стоимость автомобиля были начислены таможенные пошлины и обязательны платежи в размере 732 536,13 грн.

От источника в полиции мы получили также регистрационную карточку транспортного средства, которая указывает на то, что автомобиль марки Mercedes-Benz, 2017 выпуска, модель GLE 350D 4MATIC, кузов №WDC2923241A082146 27 сентября 2017 был зарегистрирован на гражданку Украины Елену Ивановну Гройсман.

Конечно, автомобиль, который согласно грузовой таможенной декларации был оформлен как подержанный, на самом деле был совершенно новый. С момента его выезда за ворота завода в Германии и до момента таможенного оформления в Украине прошло не более одного месяца. Составляя акт таможенного досмотра, сотрудники Житомирской таможни забыли указать большую часть люксовых опций, которые увеличивают стоимость автомобиля в разы. Поверит ли кто-то в то, что современный автомобиль такого класса вместо электрических стеклоподъемников оборудован ручками, именуемыми в народе "веслами"?

Эти и многие другие странныедетали (отсутствие люка, подтекание масла из двигателя, неисправность коробки передач) можно найти в акте таможенного досмотра, копию которого нам категорически запретили сфотографировать, но она существует, и судя по цене, акт настоящий. Исходя из этого акта, создается впечатление, что Гройсман покупал себе не автомобиль, а корыто.

Конечно, это лишь фантазия житомирских таможенников, которые пытались минимизировать расходы далеко небедного (согласно электронной декларации) украинского премьера.

Впоследствии случилось так, что премьер-министр Украины случайно забыл указать этот автомобиль, стоимостью более 2 миллионов гривен в декларации. И сделал это он не случайно. Ведь за внесение в декларацию ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность. А поскольку таможенная стоимость автомобиля была занижена почти в 2,5 раза, то и стоимость, отображенная в декларации премьера не отвечала бы действительности.

Впоследствии, правда, он его таки внес в декларацию, указав его стоимость – 2 108 500 и показав его как имущество жены - Елены Гройсман.

Из открытых источников нам удалось установить, что стоимость автомобиля марки Mercedes-Benz, 2017 выпуска, модели GLE 350D 4MATIC в такой комплектации как у Елены Гройсман составляет более 117 000 евро.

Источник: golos.ua