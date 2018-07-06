00:00 06.07.2018 | Общество | Новости
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Иран на государственном уровне запретил своим гражданам хранить сбережения в Bitcoin

Иранские власти запретили своим гражданам торговать и проводить любыи другие коммерческие операции на криптовалютных биржах. Об этом передает CoinDesk

Иран на государственном уровне запретил своим гражданам хранить сбережения в Bitcoin

Иранские пользователи с локальным IP- адресом не могут воспользоваться услугами криптовалютных торговых площадок Binance, Blockchain и LocalBitcoins. Не помогают в данной ситуации даже такие программы, как VPN, которые обычно используются для обхода блокировок.

Кроме того, во всех банках страны теперь нельзя конвертировать валюту в виртуальные монеты и наоборот. Причиной такого решения финрегулятор назвал возможность использования криптовалют для отмывания средств, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма.

Напомним, что за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юго-западе Ирана сотни людей вышли на акции протеста из-за нехватки питьевой воды в регионе.


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