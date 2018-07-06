Иран на государственном уровне запретил своим гражданам хранить сбережения в Bitcoin

Иранские пользователи с локальным IP- адресом не могут воспользоваться услугами криптовалютных торговых площадок Binance, Blockchain и LocalBitcoins. Не помогают в данной ситуации даже такие программы, как VPN, которые обычно используются для обхода блокировок.

Кроме того, во всех банках страны теперь нельзя конвертировать валюту в виртуальные монеты и наоборот. Причиной такого решения финрегулятор назвал возможность использования криптовалют для отмывания средств, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма.

Напомним, что за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юго-западе Ирана сотни людей вышли на акции протеста из-за нехватки питьевой воды в регионе.