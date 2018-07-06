22:25 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС просит Украину ускорить темпы реализации "дорожной карты" интеграции страны в союзные ведомства

Европейские партнеры готовы оказывать полное содействие украинским властям и депутатам комитета Верховной рады (ВР) по вопросам евроинтеграции в вопросе изучения законодательства. Об этом передает официальный сайт проекта ЕС-ПРООН.

ЕС просит Украину ускорить темпы реализации

По словам руководителя проекта ЕС-ПРООН "Рада за Европу" Джонатана Мерфи, специально назначенные европейские специалисты будут работать с украинскими законодателями для проверки текущего государственного законодательства на соответствия европейскому законодательству, совместимости с Соглашением об Ассоциации с ЕС.

Кроме того, планируется обрисовать основные черты реализации институциональных исследований для улучшения работы государственных учреждений. Мерфи утверждает, что это позволит уменьшить критику со стороны популистов, которые заявляют, что политика в Украине диктуется извне.

"Парламент, как независимое учреждение, должен иметь способность оценивать все законодательные акты независимо от правительства", - резюмировал свое выступление еврочиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала институты ЕС к углублению сотрудничества между Украиной и Европейским союзом.


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