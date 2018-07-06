10:35 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Автомобилисты берегитесь: мошенники придумали новую систему ограблений – ФОТО

Пострадавшие от автомобильных воров водители активно в социальной сети распространяют информацию о новых схемах ограблений.

Автомобилисты берегитесь: мошенники придумали новую систему ограблений – ФОТО

Как сообщает портал AutoNews, чаще всего грабители промышляют возле супермаркетов или ночью на заправочных станциях. Они ждут пока владелец отойдет от машины, чтобы слегка надрезать покрышку и продолжают преследовать жертву, чтобы ограбить.

"Вас "пасут" под маркетами. Фишка в том, что колесо в автомобиле теперь не режут, а слегка "надрезают" и едут за вами до первого поворота, где при нагрузке 100% случится беда с колесом. Ехать дальше вы не сможете, поэтому через мгновение два крепких парня в дорогой машине помигают фарами о проблеме и будут предлагать свою помощь. Но "помощники" очень быстро поедут, если вы выйдете с барсеткой на плечах и закроете свой автомобиль. Будьте осторожны", - сообщают возмущенные водители.

Также есть случаи, когда грабители не останавливаются даже перед присутствующими в автомобиле владельцами авто. Нагло подходят и вырывают из рук водителя или пассажира телефон или кошелек, а затем убегают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранение ног.


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