Аномальная жара в Канаде: число жертв продолжает расти

В канадской провинции Квебек число погибших от жары выросло до 33 человек. Об этом передает ВВС.
Так, основное число погибших составляют пожилые люди возрастом от 50 до 90 лет. Большинство из них не имеют родственников и проживают в относительной изоляции, что и стало основной причиной их преждевременной кончины.
Сейчас местные власти делают все возможное для того, чтобы справиться с этой жарой. В Монреале открылись бассейны и кондиционированные пространства для людей.
Также по городу ходят добровольцы, чтобы проверять все ли в порядке у особо уязвимой категории граждан.
Напомним, что из-за аномальной жары в канадском Монреале жертвами солнечных лучей стали по меньшей мере шесть человек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", по меньшей мере три человека погибли в результате сильной жары в Японии. Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня. В частности, столбики термометров в последние дни июня уверенно держались выше отметки +30 градусов.