Аномальная жара в Канаде: число жертв продолжает расти

Так, основное число погибших составляют пожилые люди возрастом от 50 до 90 лет. Большинство из них не имеют родственников и проживают в относительной изоляции, что и стало основной причиной их преждевременной кончины.

Сейчас местные власти делают все возможное для того, чтобы справиться с этой жарой. В Монреале открылись бассейны и кондиционированные пространства для людей.

Также по городу ходят добровольцы, чтобы проверять все ли в порядке у особо уязвимой категории граждан.

Напомним, что из-за аномальной жары в канадском Монреале жертвами солнечных лучей стали по меньшей мере шесть человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по меньшей мере три человека погибли в результате сильной жары в Японии. Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня. В частности, столбики термометров в последние дни июня уверенно держались выше отметки +30 градусов.