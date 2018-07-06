12:53 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Руслана Лыжичко ратует за "зелёную" энергию

О "зеленой" чистой энергии теперь говорят везде и всюду, постоянно проводятся новые исследования, выпускаются разработки.

Эксклюзив: Руслана Лыжичко ратует за

Ископаемое топливо это конечный ресурс, уменьшающийся по мере использования, и для того, чтобы он появился снова, понадобятся миллионы лет, оворят в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", народная артистка Украины Руслана Лыжичко и ее продюсер и супруг Александр Ксенофонтов.

"Мы инициировали движение за использование зеленой энергии. Когда мы его начинали для себя, ничего подобного в нашей стране не было. Мы все придумывали сами, смотрели, как это делается в разных странах, на все их эксперименты. Мы выбрали то, что нам нравится, и что мы сможем сделать! И в этом мы опираемся на свою философию жизни. Для этого, во-первых, нужна личная модель развития. Должна быть философия твоего поколения и поколений, которые придут после нас. Нам крайне необходима 100-процентная возобновляемая энергия", — заявил А. Ксенофотнов.

"Когда я попала в парламент, я поняла, что наша страна имеет много зависимостей. Мы были очень зависимой страной, в первую очередь, от энергоносителей. И я подумала — а чем именно я могу быть полезной своей Родине? Это вопросы евроинтеграции и информационного обеспечения, чтобы люди понимали, куда мы должны двигаться. Но, самым главным для меня стал закон о возобновляемой энергетике. Я хотела сделать новую энергетическую стратегию Украины! Я хотела для своей страны энергетическую независимость. И в этом Украина имеет огромный потенциал. Не надо выкапывать все ископаемые из земли! Надо развивать энергию солнца и ветра. И именно в этом направлении мы с Сашей двигаемся вместе уже более 12 лет", — отметила Р. Лыжичко.


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