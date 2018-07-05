В Таиланде остановили спецоперацию по спасению детей из пещеры - ФОТО

Как сообщает Радио Свобода, спасатели хотят создать оптимальные условия для безопасной эвакуации.

Отмечается, что в данное время с детьми работают специалисты, однако они немного истощены, но состояние удовлетворительное.

Спасатели пока не знают, как поднять детей на поверхность. Они выросли в горном районе страны и не умеют плавать - члены спасательной команды начали ускоренный учебный курс по плаванию и дайвингу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 12 парней и футбольный тренер, которые оказались в ловушке в тайской пещере, могут остаться там еще на несколько месяцев. Пещерный комплекс в Чианг Рай на севере Таиланда регулярно затапливается во время дождливого сезона, который продолжается до сентября - октября. Поэтому если ждать, пока вода сама не уйдет, т группе придется оставаться в пещере еще не один месяц. В этот период им будут постоянно будут поставлять еду и помощь.