11:40 05.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Таиланде остановили спецоперацию по спасению детей из пещеры - ФОТО

В Таиланде приостановили операцию по спасению из пещеры детской футбольной команды.

В Таиланде остановили спецоперацию по спасению детей из пещеры - ФОТО

Как сообщает Радио Свобода, спасатели хотят создать оптимальные условия для безопасной эвакуации.

Отмечается, что в данное время с детьми работают специалисты, однако они немного истощены, но состояние удовлетворительное.

Спасатели пока не знают, как поднять детей на поверхность. Они выросли в горном районе страны и не умеют плавать - члены спасательной команды начали ускоренный учебный курс по плаванию и дайвингу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 12 парней и футбольный тренер, которые оказались в ловушке в тайской пещере, могут остаться там еще на несколько месяцев. Пещерный комплекс в Чианг Рай на севере Таиланда регулярно затапливается во время дождливого сезона, который продолжается до сентября - октября. Поэтому если ждать, пока вода сама не уйдет, т группе придется оставаться в пещере еще не один месяц. В этот период им будут постоянно будут поставлять еду и помощь.


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