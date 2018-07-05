22:23 05.07.2018 | Общество | Новости
100198233:roman

Сотрудники Ryanair огласили о начале бессрочной забастовки

В Италии, Португалии, Испании и Бельгии сотруднки компании-авиаперевозчика Ryanair устроили масштабные демонстрации и объявили бойкот. Об этом передает ВВС.

Сотрудники Ryanair огласили о начале бессрочной забастовки

Работники компании-лоукостера уже сформировали и представили свои требования руководству. Так, люди требуют оплатить счета на банковских картах в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

Профсоюзы совместно с выборными представителями от забастовщиков опубликовали график демонстраций: Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля. 

В случае, если Ryanair откажется выполнять требования сотрудников компании, то к ним могут подключиться и другие представители сопряженных с авиаперелетами компании. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", горняки шахты №10 в Нововолынске Волынской области уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве пляжная потасовка закончилась смертью молодого человека Украина постепенно расплачивается по реструктуризированным долгам с МВФ Виктор Орбан отказался принимать африканских беженцев В Киеве внедорожник протаранил пассажирский автобус - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив