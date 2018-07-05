Сотрудники Ryanair огласили о начале бессрочной забастовки

Работники компании-лоукостера уже сформировали и представили свои требования руководству. Так, люди требуют оплатить счета на банковских картах в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

Профсоюзы совместно с выборными представителями от забастовщиков опубликовали график демонстраций: Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

В случае, если Ryanair откажется выполнять требования сотрудников компании, то к ним могут подключиться и другие представители сопряженных с авиаперелетами компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", горняки шахты №10 в Нововолынске Волынской области уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.