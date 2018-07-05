23:30 05.07.2018 | Общество | Новости
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Сегодня мир отмечает День Ньютона

Сегодня, 5 июля мир выражает глубокую солидарность в день рождение английского учёного и государственного деятеля, легендарного математика и логиста Исаака Ньютона. Об этом передает пресс-служба ООН. 

Сегодня мир отмечает День Ньютона

Ровно 331 год назад, 5 июля 1687 года на свет появился будущий основатель многих математических формул и теорий. Ньютон за свою довольно продолжительную жизнь опубликовал «Принципы», а точнее «Математические начала натуральной философии» - фундаментальный труд, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставшие основой классической механики и названные его именем.

Ньютон впервые в истории науки разработал дифференциальное и интегральное исчисление. Благодаря его научной деятельсности появился комплекс понятий, операций и символов, ставший отправной базой дальнейшего развития математики. Следующий, XVIII век, стал веком бурного и чрезвычайно успешного развития аналитических методов..

Как сообщалось в "УРА-Информ", в соответствии с Указом Президента Украины № 331/2015 в первое воскресенье июля в Украине отмечают День военно-морских сил.


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