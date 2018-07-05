08:18 05.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, есть пострадавшие

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего четверо украинских военнослужащих ранены.

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, есть пострадавшие

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, ситуация продолжала оставатся контролируемой.

Российские оккупационные войска продолжали обстреливать с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

При этом, противник также проявил себя на Светлодарском направлении, обстреливая украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов два украинских защитники получили ранения.

На Луганском направлении неспокойно было в районе Крымского, где враг применял 82-мм миномет, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Причепиловки обстреливали из автоматического гранатомета. Кроме того, боевики совершили провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

На Горловском направлении незаконные вооруженные формирования применили по защитникам Зайцевого и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, в результате активных действий врага ранения получили также два украинских военнослужащих.

На Донецком направлении боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие, подвергая огневому воздействию защитников Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.

На Мариупольском направлении боевики продолжали провокационные действия, пытаясь заставить украинских военнослужащих открыть огонь.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, под обстрелами находились украинские позиции у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украин Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России. Так лидер страны заявил сегодня, 19 апреля, во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ.


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