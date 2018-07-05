Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовых машин МККК с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами.

Общий вес гуманитарного груза - почти 111 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) направила в зону проведения антитеррористической операции 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Отметим, что грузовики Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.