Французскую АЭС атаковал дрон "Спайдермена" - ВИДЕО

Позже на видеохостинге YouTube появилась запись, на которой четко видно, что беспилотник в виде модельки супергероя "Человека-паука".

"Это птица? Это самолет? Нет ... это дрон, одетый как Спайдермен, который показывает, насколько уязвимыми являются французские атомные электростанции", - пишут активисты организации. Руководство станции покамест никак не прокомментировало инцидент.

Напомним, что во французском законодательстве не существует норм и правил регулировки передвижение дронов или схожих аппаратов в воздушном пространстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области полиция задержала двух подозрительных лиц, которые запустили над военной частью разведывательный беспилотник. Военные совместно с полицией занялись поисками хозяев "необычной" игрушки. Выяснилось, что двое местных граждан хотели протестировать свое приобретение, однако не ожидали серьезности последствий своих действий.