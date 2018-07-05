01:00 05.07.2018 | Общество | Новости
100198172:roman

Французскую АЭС атаковал дрон "Спайдермена" - ВИДЕО

Экологическая организация "Гринпис" продемонстрировала уязвимость АЭС перед нападением с воздуха. Об этом активисты написали на странице "Гринпис" в Twitter.

Французскую АЭС атаковал дрон

Позже на видеохостинге YouTube появилась запись, на которой четко видно, что беспилотник в виде модельки супергероя "Человека-паука". 

"Это птица? Это самолет? Нет ... это дрон, одетый как Спайдермен, который показывает, насколько уязвимыми являются французские атомные электростанции", - пишут активисты организации. Руководство станции покамест никак не прокомментировало инцидент.

Напомним, что во французском законодательстве не существует норм и правил регулировки передвижение дронов или схожих аппаратов в воздушном пространстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области полиция задержала двух подозрительных лиц, которые запустили над военной частью разведывательный беспилотник. Военные совместно с полицией занялись поисками хозяев "необычной" игрушки. Выяснилось, что двое местных граждан хотели протестировать свое приобретение, однако не ожидали серьезности последствий своих действий.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина продолжает наращивать урожайные сборы Дизайнер интерьеров Ники Хаслам оскорбил семью Меган Маркл Минздрав рекомендует украинцам заранее ознакомиться с новыми правилами прививочного периода на 2018 год - ФОТО Украина продолжает судиться с руководством российского "Газпрома" - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив