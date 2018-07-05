Эксклюзив: Эффективным и быстрым способом наполнения государственного бюджета является импортный НДС, — А.Вигиринський

Экономический эксперт Андрей Вигиринський убежден, что латать дыру в госбюджете будут путем привлечения дополнительных средств через импортный НДС. Эмиссия при этом осуществляться не будет.

"Как такая эмиссия самостоятельно сейчас Национальным банком осуществляться не будет и правительство тоже будет сложно это сделать в силу того, что изменения в закон о государственном бюджете вряд будут внесены до завершения текущей сессии", — заявил в эфире телеканала "Первый деловой" заявил эксперт.

"Об эмиссии Национальный банк самостоятельно решения не принимает. Эмиссия — это всегда выпуск электронных, в первую очередь, средств в оборот под обязательство правительства. Обязательства правительства в нашей стране — это облигации внутреннего государственного займа. А их правительство не может выпустить без изменения закона "О государственном бюджете» в части предельного объема заимствований. Предельный объем заимствований – это, в свою очередь, пересмотр показателя обязательств перед МВФ, который мы брали по предельному размеру дефицита государственного бюджета. Данилюк обещал на несколько следующих лет сохранить его на уровне 2,5% ВВП … Отсюда и взялась инициатива «контрабанда стоп» с участием национальной полиции и представителей налоговой. Единственным эффективным и быстрым способом наполнения государственного бюджета является импортный НДС, составляет примерно 30% от общего дохода госбюджета", — подчеркнул А.Вигиринський.