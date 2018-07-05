02:00 05.07.2018 | Общество | Новости
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Дизайнер интерьеров Ники Хаслам оскорбил семью Меган Маркл

Дизайнеру интерьеров Ники Хасламу и другу принца Чарльза не понравились "простоватые" родственники супруни принца Гарри Меган Макрл. Об этом передает The Sun. 

Дизайнер интерьеров Ники Хаслам оскорбил семью Меган Маркл

Хаслам имеет личную обиду на Меган, так как девушка отказала ему в услуге шитья ее свадебного платься. Однако, известный модельер все-таки пришел на праздничное мероприятие, куда его пригласил сам принц Чарльз

Он имел несоторожность дать несколько комментариев по поводу отказа в приглашении родителей и родственников невесты Меган Маркл. 

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот огромный кусок. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться", - без иронии заявил дизайнер. Единственно, кого отметил дизайер - это была мама Меган Дория, которая "смотрелеась прилично" по личному мнению Хаслама. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", британский принц Чарльз планирует заменить королеву Елизавету на посту главы Содружества наций.


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