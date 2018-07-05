Дизайнер интерьеров Ники Хаслам оскорбил семью Меган Маркл

Хаслам имеет личную обиду на Меган, так как девушка отказала ему в услуге шитья ее свадебного платься. Однако, известный модельер все-таки пришел на праздничное мероприятие, куда его пригласил сам принц Чарльз.

Он имел несоторожность дать несколько комментариев по поводу отказа в приглашении родителей и родственников невесты Меган Маркл.

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот огромный кусок. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться", - без иронии заявил дизайнер. Единственно, кого отметил дизайер - это была мама Меган Дория, которая "смотрелеась прилично" по личному мнению Хаслама.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британский принц Чарльз планирует заменить королеву Елизавету на посту главы Содружества наций.