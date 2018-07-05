18:45 05.07.2018 | Общество | Новости
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Десятки украинцев застряли в аэропорту Торонто

Группа украинцев опять застряла в аэропорту. На этот раз в Торонто.

Десятки украинцев застряли в аэропорту Торонто

Как сообщили ТСН.ua сами пассажиры они ожидают рейса уже вторые сутки.

Так, некоторые туристы утверждают, что не смогли сесть на самолет из-за того, что авиакомпания МАУ продала на 100 билетов больше, чем мест в самолете. Поэтому, по их словам, сейчас 100 человек ожидают в аэропорту вылета, который отложили на следующий день.

Тем временем в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что задержка произошла в связи с опозданием предыдущего рейса другого перевозчика - Air Canada. Согласно фотографиям билетов, которые прислали пассажиры, сначала рейс следовал из Чикаго в Торонто, откуда должен был вылететь в Киев.

Также в МАУ отметили, что из Торонто не смогли вылететь 27 человек, а не 100, как это об этом информировали пассажиры.

Как сообщал УРА-Информ, за последнее время из аэропортов разных стран вовремя не смогли вылететь более 1500 украинцев.


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