Чехлы под телефон: какие бывают, и как взять тот, что нужен?

Универсальный чехол или нет?

Несмотря на то, что производители чехлов стараются создать соответствующий аксессуар для всех популярных брендов и моделей, бывает такое, что купить универсальный чехол именно в вашем случае будет лучше. Например, если он гораздо дешевле заточенного под вашу модель, удобнее для вас лично или есть в наличии.

В остальных случаях лучше отдать предпочтение тому чехлу, который учитывает особенности конкретного телефона. Наглядно посмотреть, чем отличаются чехлы под телефон от разных производителей можно на сайте специализированного магазина WebAks.

Кармашек, книжка, флип-кейс или клип-кейс?

Чехол чехлу рознь. Основное эксплуатационное отличие кроется в строении чехлы. Самый простой аксессуар – это кармашек, напоминающий небольшую сумочку для телефона. Вы помещаете внутрь свой гаджет и безопасно переносите его в сумке. Если надо попользоваться смартфоном – вы его достаете и потом опять засовываете в кармашек.

Книжка – более надежная и удобная защита. Достаете чехол, открываете лицевую панель, пользуетесь телефоном и закрываете его по типу книжки. Чем-то похожий на него флип-кейс – та же книжка, только лицевая панель чехла открывается сверху вниз, а не в сторону. Клип-кейс – один из самых популярных видов чехлов – он крепится на зяднюю часть корпуса и защищает телефон от мелких повреждений и падений с небольшой высоты, оставляя возможность для комфортного пользования устройством без лишних манипуляций. Минус – отсутствие защиты для экрана.

Материал

Оптимальным вариантом в отношении «цена и характеристики» являются пластик, силикон, поликарбонат и прочие синтетические материалы. Следует уделить внимание свойствам конкретного чехла и его способности выдерживать удары, царапины, условия жесткой эксплуатации. Так как пластик тоже может быть и некачественным, и выгорать на солнце, и не защищать корпус.

Более «элитные» материалы – это искусственная или натуральная кожа. Те, кто обеспокоен наличие дополнительной защиты, наверняка, оценят чехлы из металла. Слишком эксклюзивные и эпатажные варианты – это чехлы из дерева и композитные модели из дерева, металла, пластика с резьбой и инкрустацией.

Цвет: на свой вкус

Выбор цвета, принта, узора или фото на чехле – дело вкуса. Поэтому рекомендуем перед покупкой ознакомиться с каталогом имеющихся на рынке аксессуаров на сайте профильного магазина webaks.com.ua. Здесь же вы сможете оформить заказ или, по крайней мере, будете знать, какие чехлы вам нравятся, а какие – нет.