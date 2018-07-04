Журналистская деятельность вошла в 10-ку самых опасных профессий мира

Согласно опубликованной информации, убийства журналистов, корреспондентов, внештатных сотрудников СМИ, операторов, звукооператоров, техников, фотографов, медиа-администраторов, кибер-репортеров во всех уголках планеты уменьшилось в полтора раза в сравнении с прошлым годом.

Цифры статистики показывают, что больше всего работников медиа в 2018 году убили в Афганистане - 11, в Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, в Йемене - 5. Если брать статистику смертей медиа-сотрудников за последние пять лет, то в 2017 году в мире убили 99 журналистов и работников медиа, в 2016 году - 135.

Напомним, что согласно данным Института массовой информации (ИМИ) в Украине с 2017 года было зафиксировано 172 случая нарушений свободы слова. В то же время, это на несколько пунктов меньше, чем это было в 2016 году - 184 случая насилия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", национальная полиция Украины за три месяца 2018 года начала досудебное расследование по 20 уголовным производствам, которые были направлены против журналистов.