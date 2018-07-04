Завтра в Украину вернется настоящее лето

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, дожди пройдут только в западных областях, да и то локально и немного.

В северных регионах будет тепло, однако возможна увеличенная облачность. Столбики термометров поднимутся до +24+27 градусов тепла.

Теплее будет в центральных, восточных и особенно южных областях вблизи моря. Там отдыхающих порадует температура воздуха до +27+29 градусов тепла.

В Киеве завтра, 5 июля, солнечно и без существенных осадков, +25+26 градусов тепла.