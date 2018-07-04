21:43 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине изменились правила отпусков для военнослужащих

В Украине вступили в силу изменения, касающиеся закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который позволит военнослужащим уходить в отпуск на более длительный период. Об этом говорится в тексте опубликованного на сайте Кабмина закона.  

В Украине изменились правила отпусков для военнослужащих

Еще 25 июня Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 10-1 Закона Украины" и "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей »относительно неучета времени проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно" от 22.05.2018 № 2442 -VIII (далее - Закон). 

Отныне родолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих зависит от выслуги лет. В частности выделяют такую ​​выслугу:

до 10 лет - 30 календарных дней;

от 10 до 15 лет - 35 календарных дней;

от 15 до 20 лет - 40 календарных дней;

более 20 календарных лет - 45 календарных дней.

Стоит отметить, что в продолжительность отпусков для военнослужащих не учитывают время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко утвердил законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений".


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