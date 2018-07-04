16:32 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев менее всего беспокоит статус русского языка: соцопрос

Большинство украинцев беспокоит проблема войны на востоке страны. Самой большой проблемой эту ситуацию считают 67% опрошенных.

Украинцев менее всего беспокоит статус русского языка: соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Кроме того, среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев - уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%).

При этом меньше всего сограждан беспокоит статус русского языка в стране (2%) и отношения с Евросоюзом (4%).

Еще 5-6% опрошенных взволнованы отношениями между гражданами государства различных национальностей, возрождением украинской нации и аннексией Крыма.

Как отметили в КМИС, по сравнению с 2016-2017 годами, озабоченность украинцев войной на Донбассе, уровнем жизни и экономической ситуацией снизилась, однако остается высокой.

Политическая ситуация в Украине также начала беспокоить меньшую долю граждан. Однако украинцев стали больше беспокоить экологические проблемы.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил новые правки касательно закона о высших учебных заведениях, согласно которым запрещается преподавание на русском языке в частных вузах.


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