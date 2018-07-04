Украинцев менее всего беспокоит статус русского языка: соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Кроме того, среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев - уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%).

При этом меньше всего сограждан беспокоит статус русского языка в стране (2%) и отношения с Евросоюзом (4%).

Еще 5-6% опрошенных взволнованы отношениями между гражданами государства различных национальностей, возрождением украинской нации и аннексией Крыма.

Как отметили в КМИС, по сравнению с 2016-2017 годами, озабоченность украинцев войной на Донбассе, уровнем жизни и экономической ситуацией снизилась, однако остается высокой.

Политическая ситуация в Украине также начала беспокоить меньшую долю граждан. Однако украинцев стали больше беспокоить экологические проблемы.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил новые правки касательно закона о высших учебных заведениях, согласно которым запрещается преподавание на русском языке в частных вузах.