22:24 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198168:roman

Украина продолжает судиться с руководством российского "Газпрома" - ФОТО

Украине удалось отсудить еще 100 млн гривен с российского газового монополиста "Газпрома". Об этом написал глава министерства юстиции Павел петренко в Twitter.

Украина продолжает судиться с руководством российского

"Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", - пишет Петренко. 

Украинский Минюст продолжает вести переговоры с зарубежными правоведами и юридическими советниками о стратегии взыскания с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

Напомним, 5 июня суд в Нидерландах удовлетворил ходатайство НАК Нафтогаз Украины об аресте долей ПАО Газпром в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нидерландский суд в Амстердаме провел слушания по попыткам Газпрома уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража. Окончательное решение ожидается до 13 июля. 


Поделиться
Читайте также:
 
В столице состоится масштабный праздничный заплыв на Днепре В Украине изменились правила отпусков для военнослужащих Вооруженная банда украинцев совершила налет на банк в Ташкенте Малайзия планирует запретить производство пальмового масла
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив