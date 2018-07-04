Украина продолжает судиться с руководством российского "Газпрома" - ФОТО

"Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", - пишет Петренко.

Украинский Минюст продолжает вести переговоры с зарубежными правоведами и юридическими советниками о стратегии взыскания с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

Напомним, 5 июня суд в Нидерландах удовлетворил ходатайство НАК Нафтогаз Украины об аресте долей ПАО Газпром в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нидерландский суд в Амстердаме провел слушания по попыткам Газпрома уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража. Окончательное решение ожидается до 13 июля.