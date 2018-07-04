Украина продолжает наращивать урожайные сборы

Первенство среди регионов занимают Николаевская область, которая собрала 1 млн тонн ранних зерновых и Одесская область, собравшая 1,3 млн тонн.

По количеству культур продолжают преобладать теплолюбивые растения. Статистика сбора урожая за первую декаду лета показывает следующие результаты:

- озимой пшеницы — 2,58 млн тонн;

- яровой пшеницы — 2,2 тыс. тонн;

- озимого ячменя — 1,9 млн тонн;

- ярового ячменя — 70,3 тыс. тонн;

- гороха — 124,4 тыс. тонн.

Стоит добавить, что в Украине за текущий год инвестиции в сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен. Аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в этом году не будет существенного сокращения урожая из-за сухой погоды в южных областях. Хотя засуха действительно является проблемой для Украины.