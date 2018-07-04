Стало известно, чем отравились дети в лагере под Киевом

Как отметили в пресс-службе ведомства, на полдник детям выдали йогурты, срок употребления которых истек.

Как известно, согласно меню 226 детям заведения на полдник 30 июня выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактозой местного производителя, срок которых истекал первого июля.

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки.

Отмечается, что состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии.

Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в частном детском оздоровительном лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме. Сообщается, что вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ​​ребенок 8 лет с расстройством пищеварения.