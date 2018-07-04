13:37 04.07.2018 | Общество | Новости
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Польша взбунтовалась против судебной реформы - ФОТО

В Варшаве и других польских городах проходят протесты против судебной реформы, которую проводит польское правительство.

Польша взбунтовалась против судебной реформы - ФОТО

Речь идет о записи в законе о Верховном суде, которая касается пенсионного возраста судей. Об этом сообщает "Польское радио".

Протестующие собрались у здания Верховного суда с флагами Польши и ЕС в руках, выкрикивая "Свободные суды!" и "Конституция", "Руки прочь от Верховного суда".

Согласно закону, который вступил в силу 3 апреля, судьи, достигшие возраста 65 лет, должны завершить свои полномочия. Выполнять дальше свою функцию смогут только те судьи, которые обратились с соответствующим ходатайством к президенту Польши и представили врачебную справку о состоянии их здоровья. Решение о продлении полномочий судей Верховного суда принимает президент Польши.

В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебными представителями, как это делалось раньше. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский Союз запустил санкционную процедуру относительно Польши в связи со скандальным законом о Верховном суде страны.


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