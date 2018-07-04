08:58 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину возвращается лето

Сегодня, четвертого июля, в Украине потеплеет до +29 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украину возвращается лето

Согласно прогнозам синоптиков, практически во всех областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +21 до +29 градусов, ночью от +9 до +15 градусов, а в Крыму до +18 градусов.

Однако, небольшие дожди ожидаются днем в Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура днем от +22 до +24 градусов, ночью от +11 до +13 градусов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-за аномальной жары в канадском Монреале жертвами солнечных лучей стали по меньшей мере шесть человек. Так, по словам главы здравоохранения Милены Дрюон, к гибели людей привела именно аномальная жара.


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