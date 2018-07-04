Национальная полиция Украины сегодня отмечает третий "день рождения" - ФОТО

По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Украине есть уже чем гордится и люди все больше доверяют полиции.

К поздравлениям также присоединился премьер-министр Украины Владимир Гройсман, опубликовав соответсвующее видео на своей странице в Facebook.

Как известно, уже три года прошло с того момента, как новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.

Стоит добавить, что реформа полиции в Украине началась после Революции Достоинства в 2014 году. Осенью-2014 была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год. Согласно опросу, кроме выше указанных праздников, 45% респондентов назвали любимым праздничным днем Международный женский день, 35% отдали предпочтение - Троице, 31% - Деню Победы.