09:55 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Национальная полиция Украины сегодня отмечает третий "день рождения" - ФОТО

Во вторник, четвертого июля, согласно Указу президента Украины отмечается День Национальной полиции.

Национальная полиция Украины сегодня отмечает третий

По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Украине есть уже чем гордится и люди все больше доверяют полиции.

К поздравлениям также присоединился премьер-министр Украины Владимир Гройсман, опубликовав соответсвующее видео на своей странице в Facebook.

Как известно, уже три года прошло с того момента, как новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.

Стоит добавить, что реформа полиции в Украине началась после Революции Достоинства в 2014 году. Осенью-2014 была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год. Согласно опросу, кроме выше указанных праздников, 45% респондентов назвали любимым праздничным днем Международный женский день, 35% отдали предпочтение - Троице, 31% - Деню Победы.


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