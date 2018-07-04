На Донбассе боевики увеличили количество беспилотников, - ООС

Такое заявление он сделал в ходе брифинга в среду, четвертого июля.

Согласно словам Бондарчука, на протяжении прошлых суток средствами ПВО зафиксировано семь случаев пролета вражеских БПЛА, которые идентифицированы как "Орлан-10" и "Гранат" российского производства. Вместе с тем он отметил, что все беспилотники осуществляли разведку вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины.

В настоящее время Об'объединенные силы придерживаются условий перемирия, проводят мероприятия по разведке и укрепления боевых позиций. При этом, в районах отвода и на разрешенных участках увеличенные меры по подготовке, добавил представитель пресс-центра штаба Об'объединенных сил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированной части Донбасса первого июля, пророссийские боевики 25 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без пострадавших.