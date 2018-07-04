Минздрав рекомендует украинцам заранее ознакомиться с новыми правилами прививочного периода на 2018 год - ФОТО

Согласно опубликованной информации, от туберкулеза (БЦЖ) детей прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Кроме того, вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не у первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Таким образом, вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день более 25 процентов украинцев обзавелись частными педиатрами и врачами.