01:00 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Министерство образования будет стимулировать школьников изучать французский язык

Министерство образования и науки Украины и Посольство Франции в Украине обозначили 2019 год - Годом французского языка. Об этом передает пресс-служба МОН.

Министерство образования будет стимулировать школьников изучать французский язык

По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, в следующем году стоит сделать акцент на поощрении победителей олимпиад по французскому языку и поддержка учителей французского языка, которые одержат победу в соответствующей номинации конкурса Учитель года.

Стороны договорились расширить мероприятия и количества пришкольных летних языковых лагерей, создание онлайн курса для учителей французского языка, а также проведение совместных мероприятий, где учителя смогут свободно обмениваться опытом.

"На сегодняшний день у нас существует 49 школ с углубленным изучением французского языка и 1 тыс. 220 заведений, где его изучают как предмет, эту статистику стоит продолжать улучшать", - подчеркнула министр. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать основным языком Евросоюза французский вместо английского. 


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