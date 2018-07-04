"Голос единой поместной" оказался гомосексуалистом, циником и аферистом на поводке СБУ

Хакеры утверждают, что получили доступ и к другим материалам СБУ, а также, что собранный на священнослужителей компромат был затребован заместителем главы СБУ генерал-майором Виктором Кононенко накануне визита Арсена Авакова в США в апреле этого года.

Документ СБУ и материалы прослушки говорят о том, что спецслужбам были известны факты, которые подтверждают слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации митрополита Александра.

В открытый доступ также попало весьма интересное письмо из немецкой клиники, в которой лечился покойный предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир Сабодан. Согласно этому документу, подозрения на онкологическое заболевание Владимира Сабодана существовали еще в 2011 году, что противоречит версии Драбинко о заговоре режима Януковича и украинских врачей по физическому устранению предстоятеля. Более того, именно Драбинко как доверенное лицо, сопровождавшее тогда своего руководителя в Германии и знавшее о необходимости регулярных дополнительных обследований, не выполнил врачебных рекомендаций и позволил раку прогрессировать, пока не стало слишком поздно. Кроме того, в опубликованных хакерами телефонных беседах с архимандритом РПЦ Филиппом Жигулиным Александр Драбинко рассказывал о том, как предлагал своему руководителю не принимать назначенные лекарства и не уезжать на лечение к французскому онкологу Давиду Хаяту.

Как известно, ранее митрополит Александр был противником отделения украинской церкви от Московского Патриархата, но с некоторого времени возглавил так называемое автокефалистское крыло УПЦ МП. Тяжело больной Блаженнейший митрополит Владимир стал прикрытием для деятельности "Персея" по созданию независимой от зарубежных религиозных центров украинской церкви, которая контролировалась бы только СБУ. Поэтому Драбинко до последнего старался сохранить видимость дееспособности предстоятеля УПЦ МП, даже ценой его жизни.

Опубликованные доказательства вмешательства спецслужб в церковные дела объясняют, почему именно такой порочный человек как Александр Драбинко – гомосексуалист, циник и аферист, который довел своего предстоятеля до смерти,– стал "голосом Единой поместной церкви в Украине". Не стоит ждать, что среди иерархов, выступающих за автокефалию, есть кто-то с безупречной репутацией. Иначе спецслужбы просто не смогли бы привлечь их к этому проекту.

Это также означает, что даже среди канонических архиереев, подписавших обращение ко Вселенскому Патриарху, нет тех, кого на Фанаре могли бы без ущерба для себя принять как равных и поставить во главе украинской церкви. Осознание этого патриархом Варфоломеем ставит жирный крест на предвыборном проекте Петра Порошенко. В то же время этот крест станет знамением торжества православия в многострадальной, но хранимой Богом Украине.

Однако тот факт, что силовики докладывали американцам о своих возможностях по давлению на священнослужителей в свете создания новой украинской церкви, говорит о том, кто на самом деле заинтересован в консервации разделения между верующими в нашей стране. А значит, вне зависимости от дальнейшей судьбы нынешнего президента, попытки подчинить украинское православие политике продолжатся.

Да, во время апрельского визита министра внутренних дел Авакова в США, госсекретарь Рекс Тиллерсон признал неспособность Порошенко восстановить территориальную целостность страны. Заявления о наличии у власти рычагов воздействия на религиозную ситуацию и скором получении автокефалии – единственное, чем можно было обнадежить заокеанских партнеров и вымолить у них еще один шанс доказать, что действующий режим не абсолютно бесполезен. Но совсем без американского участия церковный проект Банковой не реализовать, ведь нужно еще склонить на свою сторону Вселенского Патриарха и как минимум большинство предстоятелей других Поместных церквей. Таким образом, компромат на украинских священнослужителей нужен Вашингтону для создания «Единой поместной церкви» и развала православного единства, но благополучной политической карьеры нашему «гаранту» эти материалы СБУ отнюдь не гарантируют.

Остается надеяться, что тот, кого в Вашингтоне назначат на замену Порошенко, усвоит урок и хотя бы на какое-то время оставит церковь в покое.

Источник: golospravdy.com