ЕС раскритиковало украинское законодательство в сфере обращения с вторсырьем

Об этом передает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В официальном комментарии евролиц говорится, что проекты законов № 4835-д, предусматривающий высокие льготные тарифы для сжигания отходов, и № 6602 - не соответствуют обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации. Чиновники подчеркнули, что в стране по сегодняшний день национальная политика в сфере обращения с отходами не отвечает иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов.

На сегодняшний день Национальной стратегией управления отходами разработана программа внедрения плановой системы сортировки всех видов отходов, которая должна быть реализована до 2030 года. Программа рассчитана поднять показатели переработки упаковки до 65%, а до 70% - переработки или повторного использования твердых бытовых отходов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина планирует расширить переработку твердых бытовых отходов до 70 процентов Национальной стратегией регулировки поступающих отходов от населения предусмотрено поднятие уровня переработки твердых бытовых отходов до 70% к 2030 году.