Европейский омбудсмен получит дополнительные полномочия в процессе мониторинга образовательной сферы

На сегодняшний день деятельность омбудсмена урегулирована постановлением Кабмина от 6 июня 2018 года № 491.

Соискатели образования, их родители, законные представители, педагогические, научно-педагогические и научные работники могут в течение года после выявления нарушения подать в службу образовательного омбудсмена жалобу в письменной (электронной) форме.

Решение об обоснованности или необоснованности жалобы принимается образовательным омбудсменом после ее предварительного рассмотрения службой, которая выясняет все обстоятельства. Заявителю направляется письменный ответ о результатах рассмотрения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на согласовательном совете в Верховной Раде украинская омбудсмен Людмила Денисова выдвинула ультиматум правительству РФ.