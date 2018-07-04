02:00 04.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Европейский омбудсмен получит дополнительные полномочия в процессе мониторинга образовательной сферы

С 1 января 2019 года омбудсмен должен будет начать принимать жалобы о нарушениях в сфере образования. Об этом передает "Юрлига". 

Европейский омбудсмен получит дополнительные полномочия в процессе мониторинга образовательной сферы

На сегодняшний день деятельность омбудсмена урегулирована постановлением Кабмина от 6 июня 2018 года № 491.

Соискатели образования, их родители, законные представители, педагогические, научно-педагогические и научные работники могут в течение года после выявления нарушения подать в службу образовательного омбудсмена жалобу в письменной (электронной) форме.
Решение об обоснованности или необоснованности жалобы принимается образовательным омбудсменом после ее предварительного рассмотрения службой, которая выясняет все обстоятельства. Заявителю направляется письменный ответ о результатах рассмотрения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на согласовательном совете в Верховной Раде украинская омбудсмен Людмила Денисова выдвинула ультиматум правительству РФ.


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