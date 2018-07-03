19:50 03.07.2018 | Общество | Новости
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Звездные войны все ближе. В Китае представили лазерную штурмовую винтовку

В Китае создали лазерное оружие, которое может применяться во время штурмовых операций пехотных подразделений.

Звездные войны все ближе. В Китае представили лазерную штурмовую винтовку

Оружие способно "мгновенно сжигать" кожу человека на расстоянии около километра, сообщает Gizmodo.

По сообщению разработчиков Сианьского института оптики при Китайской академии наук, лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 стреляет лазерным лучом. Она воспламеняет объекты мгновенно, за что ее прозвали "лазерным АК-47".

Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и имеет дальность стрельбы 800 м. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

Издание сообщает, что в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для "временного отключения похитителей", так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Оружие бесшумно. Лазер настроен на невидимую частоту - так что невозможно понять, откуда ведется стрельба. Специалисты считают, что литиевая батарея винтовки может обрабатывать более 1000 лазерных импульсов, которые продолжаются около двух секунд. Стоимость новинки составляет около $ 15 тысяч.


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