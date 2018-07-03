13:30 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198048:test

Застрявшие в Тунисе туристы вернулись в Украину

По состоянию на 3 июля все 994 туриста, которые находились в Тунисе и ожидали возвращения в Украину, прилетели домой.

Застрявшие в Тунисе туристы вернулись в Украину

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По состоянию на 11:43 по киевскому времени было завершено отправку украинских туристов на родину. В общем авиакомпании "Fun Air" и "Anda Air" по заказу "Bravo Airways" 30 июня, 2 и 3 июля осуществили 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украину", - сказал он.

По словам Кирилича, на протяжении всего периода отправки украинских туристов с ними в гостиницах и аэропорту г. Монастир находился консул посольства и почетный консул Украины в г. Сус.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, несколько суток сотни туристов не могли вылететь из Туниса в Украину. Сложившаяся ситуация была обусловлена значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина пригрозила арестовать акции "Северного потока-1" На Бали вновь проснулся вулкан - ФОТО США не отменят санкции против России до возвращения Крыма Начало июля в Киеве бьет рекорды и напоминает осень
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив