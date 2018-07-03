Застрявшие в Тунисе туристы вернулись в Украину

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По состоянию на 11:43 по киевскому времени было завершено отправку украинских туристов на родину. В общем авиакомпании "Fun Air" и "Anda Air" по заказу "Bravo Airways" 30 июня, 2 и 3 июля осуществили 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украину", - сказал он.

По словам Кирилича, на протяжении всего периода отправки украинских туристов с ними в гостиницах и аэропорту г. Монастир находился консул посольства и почетный консул Украины в г. Сус.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, несколько суток сотни туристов не могли вылететь из Туниса в Украину. Сложившаяся ситуация была обусловлена значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией.