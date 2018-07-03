10:57 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НФ заявляють про черговий фейк на Яценюка

Прес-служба партії "Народний фронт" повідомляє, що у соціальній мережі Фейсбук користувачем Міхаілом Шнайдером розповсюджено черговий набір брехні щодо лідера нашої політичної сили Арсенія Яценюка.

В НФ заявляють про черговий фейк на Яценюка

Реагувати на ще однин "вентилятор", через який роздмухується бруд, можливо, було б і не варто, проте, саме такі окремі, але тиражовані віяльним способом, фейки сьогодні дезінформують суспільство, створюючи у людей викривлену картинку реальності.

Саме тому, з огляду на це, прес-служба "Народного фронту" вимагає від Міхаіла Шнайдера надати докази своїм заявам, або їх спростувати та принести вибачення. Якщо ви, пане Шнайдер, реальна людина бодай із зачатками нормальності і відповідальності, а не бот і не найнятий інформаційний кілер, будьте готовими понести відповідальність за свою брехню.

Прес-служба "Народного фронту" розглядає цю чергову брехню, як частину тієї ж компанії, яка складалася з розповідей про участь Арсенія Яценюка у Чечні, фейків про так званий "перший  мільярд" чи "24 вілли у Маямі".

Нагадуємо, ці інформаційні качки спростували самі піймані за руку брехуни, а за "вілли" довелося відповідати у суді, рішенням якого було змушено автора публічно вибачитися.

"Народний фронт" упевнений, якщо пан Шнайдер не ховатиметься у соцмережах, а постане перед судом за нашим позовом, його брутальну брехню беззаперечно чекає таке ж викриття, як і попередні.

А наразі ми звертаємося до журналістів і користувачів мережі Фейсбук: якщо ви зіткнетесь зі сторінкою Міхаіла Шнайдера, будьте обережні – перед вами черговий брехливий лайномет. 

Джерело: Народний фронт


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