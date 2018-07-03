В Японии запуск частного космолета завершился неудачей - ВИДЕО

Сообщается, что звездолет благополучно стартовал с исходной площадки, однако уже после 70 секунды полета связь с ней прекратилась, а сам аппарат начал падать. Еще 30 июня 2018 годы Interstellar Technologies предприняла попытку осуществить пуск, но на этот раз ракета даже не успела улететь от космодрома.

На видеозаписи четко видно, что примерно за секунду после взлета в двигателе произошло возгорание, а через несколько секунд после этого тяга двигателя резко снизилась и ракета упала на стартовый комплекс.

Трагедия не привела к людским жертвам, а сам модуль получил лишь незначительные дефекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Японии рассчитывает на запуск к 2020 году государственной программы, поощряющей использование летающих автомобилей.