04:00 03.07.2018 | Общество | Новости
100198024:roman

В Японии запуск частного космолета завершился неудачей - ВИДЕО

В Японии частный звездолет фирмы Interstellar Technologies взорвался во время 2-го испытательного пуска. Об этом передает The Japan Times.

В Японии запуск частного космолета завершился неудачей - ВИДЕО

Сообщается, что звездолет благополучно стартовал с исходной площадки, однако уже после 70 секунды полета связь с ней прекратилась, а сам аппарат начал падать. Еще 30 июня 2018 годы Interstellar Technologies предприняла попытку осуществить пуск, но на этот раз ракета даже не успела улететь от космодрома.

На видеозаписи четко видно, что примерно за секунду после взлета в двигателе произошло возгорание, а через несколько секунд после этого тяга двигателя резко снизилась и ракета упала на стартовый комплекс.

Трагедия не привела к людским жертвам, а сам модуль получил лишь незначительные дефекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Японии рассчитывает на запуск к 2020 году государственной программы, поощряющей использование летающих автомобилей.


Поделиться
Читайте также:
 
США очередной американец сорвал лотерейный джэкпот На реке Рось утонуло два подростка Бразильская сборная продолжает уверенно шагать к финалу Чемпионата мира-2018 В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив