В Британии прошли репетиции похорон Елизаветы II

Министры в Великобритании провели репетицию своих действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Sunday Times.
Отмечается, что такая репетиции прошла впервые, как раз на неделе, когда королева отменила посещение службы в соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия.
Как ни странно, такая репетиция носила название "Дворцовый голубь". Премьер-министр Тереза Мэй и министры обсудили вероятный план действий в первый день после смерти монарха.
Впервые гражданские служащие и политики вместе обсуждали план. По словам одного из министров, все действия стали более активными из-за возраста королевы.
Политики провели подготовку 10-дневного национального траура. В частности, отрабатывались действия на следующий день после смерти королевы, также чиновники решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о событии.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Кембридже преподавательско-профессорский состав и студенты попрощались с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. На ритуальную церемонию похорон стянулось более 2 тыс человек. На траурной церемонии присутствовали основатель SpaceX Илон Маск и астроном Мартин Джон Рис.