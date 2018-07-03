01:00 03.07.2018 | Общество | Новости
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В Британии прошли репетиции похорон Елизаветы II

Министры в Великобритании провели репетицию своих действий на случай смерти королевы Елизаветы II.  Об этом сообщает The Sunday Times.

В Британии прошли репетиции похорон Елизаветы II

Отмечается, что такая репетиции прошла впервые, как раз на неделе, когда королева отменила посещение службы в соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия.

Как ни странно, такая репетиция носила название "Дворцовый голубь". Премьер-министр Тереза Мэй и министры обсудили вероятный план действий в первый день после смерти монарха.

Впервые гражданские служащие и политики вместе обсуждали план. По словам одного из министров, все действия стали более активными из-за возраста королевы.

Политики провели подготовку 10-дневного национального траура. В частности, отрабатывались действия на следующий день после смерти королевы, также чиновники решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о событии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Кембридже преподавательско-профессорский состав и студенты попрощались с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. На ритуальную церемонию похорон стянулось более 2 тыс человек. На траурной церемонии присутствовали основатель SpaceX Илон Маск и астроном Мартин Джон Рис.


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