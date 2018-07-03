05:00 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы продолжают игнорировать правила поведения с огнем в летний период

В последнюю неделю июня в Украине в пожарах погибло 11 граждан. Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Украинцы продолжают игнорировать правила поведения с огнем в летний период

Так, с 25 по 30 июня спасатели зафиксировали 1,8 тыс. несчастных случаев возгорания помощений или частный объектов , в которых пострадало 44 человека. Пожарными было ликвидировано 1 342 возгорания, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 ед. техники.

Всего же за последнюю неделю июня на пожарах погибло 11 человек. Приблизительные убытки от стихии составляют более 4,1 млн гривен.

В течение недели пиротехническими подразделениями ДСНС осуществлено 154 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 605 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцев предупредили о высокой пожарной опасности в начале июля. В большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской будет обладать  чрезвычайна пожарная опасность. 


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