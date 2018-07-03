Украинцам, которым испортили отдых, советуют судиться с турфирмами

Об этом во время брифинга в Мининфраструктуры сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей стороны призвал украинцев, выезжающих за границу, регистрироваться на сайте МИД в системе "ДРУГ" (Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу).

После массовых задержек рейсов с украинцами на популярных курортах Омелян уже анонсировал жесткие проверки авиаперевозчиков.

Накануне стало известно, что из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могут вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии.

Как ранее сообщал УРА-Информ, по состоянию на 3 июля все 994 туриста, которые находились в Тунисе и ожидали возвращения в Украину, прилетели домой.