06:00 03.07.2018 | Общество | Новости
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УЕФА разрешила продавать алкоголь во время футбольных матчей

Руководство УЕФА отменило запрет на продажу алкоголя во время просмотра матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Об этом передает Daily Mail.

УЕФА разрешила продавать алкоголь во время футбольных матчей

Надлежащее изменение было принято совет УЕФА в 36-ю заметке законов о правилах безопасности и поведения болельщиков во время футбольных матчей.

С 2000 года реализация спиртного, в частности пива, была запрещена внутри стадионов, где проводились матчи УЕФА. Сейчас данное решение было аннулировано, и проблема реализации спиртного в футболе отныне будет регулироваться специальным законодательством.

Стоит отметить, что недовольными новыми правилами могут остаться болельщики, живущие в Великобритании. Законы в стране не позволяют фанатам употреблять алкоголь на трибунах. Болельщики вынуждены выпивать свои напитки в подтрибунном помещении, а зачастую англичане проносят алкоголь на стадион незаконно, что способствует пагубному влиянию на других зрителей матча.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Федерация футбола Сенегала направила в ФИФА письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по показателю fair play - подсчету количества желтых карточек. 


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