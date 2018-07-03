00:00 03.07.2018 | Общество | Новости
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США очередной американец сорвал лотерейный джэкпот

Американский пенсионер из города Спирфиш  стал победителм государственной лотереи Powerball. Об этом передает Rapid City Journal.

США очередной американец сорвал лотерейный джэкпот

Победителем стал Ален Риди, который является постоянным игроком лотереи “Powerball”. Результат его успеха скрывается в успешно выбранной комбинации цифр.

“Я использовал дни рождения моих пятерых внуков”, — признался чемпион. 

Теперь североамериканец собирается израсходовать весь выигрыш на приобретение автомобиля. Ален всегда мечтал о покупке кабриолета марки Ford. 

"Также, я поделюсь средствами с моими отпрысками и их семьями", — поведал везунчик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель американского штата Мичиган стал богаче на 100 тыс долларов. Мужчине очень сильно повезло, так как он в последний момент из общего номерного ряда 4, 14, 28, 30, 31 вместо цифры "28" написал "29", когда он заказывал пиццу.


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