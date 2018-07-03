США очередной американец сорвал лотерейный джэкпот

Победителем стал Ален Риди, который является постоянным игроком лотереи “Powerball”. Результат его успеха скрывается в успешно выбранной комбинации цифр.

“Я использовал дни рождения моих пятерых внуков”, — признался чемпион.

Теперь североамериканец собирается израсходовать весь выигрыш на приобретение автомобиля. Ален всегда мечтал о покупке кабриолета марки Ford.

"Также, я поделюсь средствами с моими отпрысками и их семьями", — поведал везунчик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель американского штата Мичиган стал богаче на 100 тыс долларов. Мужчине очень сильно повезло, так как он в последний момент из общего номерного ряда 4, 14, 28, 30, 31 вместо цифры "28" написал "29", когда он заказывал пиццу.