По всей Украине без электричества остаются 23 населенных пункта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС утром во вторник, 23 июля.

Так, из-за сильных дождей, ветра и гроз, сработала системы защиты линий электропередач, в последствии чего обесточенными остаются 23 населенных пункта в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

К слову, днем ранее в стране без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на третий квартал 2018 года. Для большинства потребителей тарифы немного увеличатся. Наибольший рост тарифов будет для промпотребителей "Тернопольоблэнерго". Тут цены вырастут на 2,3% и 2,1% в зависимости от класса потребления. Наибольшее снижение получат клиенты "Энергия-Новый Раздел" - минус 1,9% и 1,6%.