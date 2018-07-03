08:51 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198030:nastya

По всей Украине без электричества остаются 23 населенных пункта

В результате непогоды в Украине, которая наблюдается уже несколько дней без электроснабжения остаются 23 населенных пункта в Днепропетровской области.

По всей Украине без электричества остаются 23 населенных пункта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС утром во вторник, 23 июля.

Так, из-за сильных дождей, ветра и гроз, сработала системы защиты линий электропередач, в последствии чего обесточенными остаются 23 населенных пункта в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

К слову, днем ранее в стране без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на третий квартал 2018 года. Для большинства потребителей тарифы немного увеличатся. Наибольший рост тарифов будет для промпотребителей "Тернопольоблэнерго". Тут цены вырастут на 2,3% и 2,1% в зависимости от класса потребления. Наибольшее снижение получат клиенты "Энергия-Новый Раздел" - минус 1,9% и 1,6%.


Поделиться
Читайте также:
 
Из Албании вернулись домой все украинские туристы Трамп хочет пообщаться с Путиным один на один В столице задержали группу квартирных воров - ФОТО УЕФА разрешила продавать алкоголь во время футбольных матчей
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив