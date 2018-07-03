22:46 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Павел Гриб подвергся жестокому избиению во время этапирования в новую тюрьму

Украинского политзаключенного Павла Гриба избили заключенные во время его перемещения в Ростов-на-Дону. Об этом написал отец Павла Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

Павел Гриб подвергся жестокому избиению во время этапирования в новую тюрьму

Буквально несколько часов назад Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Политзаключенный признался, что во время его перевозки в Ростов-на-Дону его сокамерники напали на него и жестоко избили, предварительно силой отобрав все личные вещи и продукты питания, которые Павел получил от украинских консулов. В итоге, Гриб в одних трусах и майке вынужден был ночевать на новом месте.

Также заключенный предупредил адвоката, что такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем.

"Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет", - пишет отец. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинца Павла Гриба в РФ будут судить за содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи. Уголовное дело по Грибу уже передано на рассмотрение в суд, отметив, что предварительные слушания пройдут 9 июля в закрытом режиме.


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