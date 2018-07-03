12:31 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Начало июля в Киеве бьет рекорды и напоминает осень

В первые дни июля в Киеве было зафиксировано сразу два температурных рекорда.

Начало июля в Киеве бьет рекорды и напоминает осень

Как отмечают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, начало месяца в Киеве по показателям напоминает конец сентября.

В частности, 2 июля в столице были зафиксированы сразу два температурных рекорда.

Вчера максимальная температура в столице не поднялась выше +14,9 градусов и таким образом побила более чем столетний рекорд.

В 1913 году в Киеве было на 1,3 градуса теплее.

Среднесуточная температура 2 июля 2018 года составляла всего 12 градусов по Цельсию, а это на 0,1 градуса ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день в 1908 году.

В обсерватории отмечают, по климатической норме такая температура в начале июля в Киеве соответствует 24 сентября.

К слову, 30 июня в Киеве был зафиксирован наиболее дождливый день за последние почти 130 лет метеонаблюдений.


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