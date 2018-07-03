На Волыни горняки вторые сутки бастуют под землей

Об этом сообщила местная журналистка Иванна Билишук в Facebook.

Так же бастуют горняки шахты имени Капустина в Лисичанске, которые требуют погашения задолженности по заработной плате. Часть работников ПАО "Лисичанскуголь" отказывается спускаться в шахты, пока не будут удовлетворены их требования.

Как сообщал УРА-Информ, вчера, 2 июня, горняки первой и второй смены шахты "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Также глава профсоюза анонсирует также акцию шахтеров перед Верховной Радой 5 июля.