17:12 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыни горняки вторые сутки бастуют под землей

Горняки шахты №10 в Нововолынске Волынской области уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.

На Волыни горняки вторые сутки бастуют под землей

Об этом сообщила местная журналистка Иванна Билишук в Facebook.

Так же бастуют горняки шахты имени Капустина в Лисичанске, которые требуют погашения задолженности по заработной плате. Часть работников ПАО "Лисичанскуголь" отказывается спускаться в шахты, пока не будут удовлетворены их требования.

Как сообщал УРА-Информ, вчера, 2 июня, горняки первой и второй смены шахты "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Также глава профсоюза анонсирует также акцию шахтеров перед Верховной Радой 5 июля.


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