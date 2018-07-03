08:36 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Албании вернулись домой все украинские туристы

Все украинские туристы, которые накануне застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны-за отмены авиарейсов, уже отправились домой.

Из Албании вернулись домой все украинские туристы

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

По его словам, в полночь из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой.

К слову, около 200 украинских туристов более суток не могли вылететь из Албании.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"украинским гражданам в Тунисе, которые застряли в этой стране в связи с задержкой рейса, компенсируют вынужденное дополнительное проживание в гостиницах. Туроператор заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживания в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы.


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