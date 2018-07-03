Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить долги СССР

Об этом сообщает РБК.

Так, в решении ЕСПЧ отмечается, что хотя Россия признала за собой обязанность расплатиться с владельцами таких облигаций, истцы не смогли добиться выплаты положенных им денег.

Кроме того, в ЕСПЧ сообщили, что в 2010-2012 годах суд уже рассматривал подобные иски. Они были связаны с невыплатами по облигациям 1982 года и чеками "Урожай-90". Однако за последние годы Россия так и не смогла полностью закрыть этот вопрос.

При этом сам ЕСПЧ удовлетворил жалобы трех заявителей, которые смогли предоставить суду полную и достоверную информацию о происхождении их облигаций. В решении суда отмечается, что время покупки облигаций в условиях инфляции и девальвации рубля, что последовали за распадом СССР – является критически важным для расчета компенсации.

Следовательно, ЕСПЧ присудил трем истцам по 1800 евро в счет компенсации морального вреда. Кроме того, суд обязал Россию выплатить каждому из истцов разные суммы (в опубликованном решении они не указаны) в качестве погашения материального ущерба.

В отношении остальных истцов ЕСПЧ признал достаточным для компенсации морального вреда сам факт признания того, что их права были нарушены. При этом шестерым из истцов суд присудил выплаты в размере от 30 до 1500 евро в счет компенсации потерь, которые они понесли.