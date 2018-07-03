17:50 03.07.2018 | Общество | Новости
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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить долги СССР

Европейский суд по правам человека завершил рассмотрение исков 15 граждан России, которые жаловались на то, что они не получили выплат по выпущенным в 1982 году в СССР облигациям государственного внутреннего выигрышного займа.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить долги СССР

Об этом сообщает РБК.

Так, в решении ЕСПЧ отмечается, что хотя Россия признала за собой обязанность расплатиться с владельцами таких облигаций, истцы не смогли добиться выплаты положенных им денег.

Кроме того, в ЕСПЧ сообщили, что в 2010-2012 годах суд уже рассматривал подобные иски. Они были связаны с невыплатами по облигациям 1982 года и чеками "Урожай-90". Однако за последние годы Россия так и не смогла полностью закрыть этот вопрос.

При этом сам ЕСПЧ удовлетворил жалобы трех заявителей, которые смогли предоставить суду полную и достоверную информацию о происхождении их облигаций. В решении суда отмечается, что время покупки облигаций в условиях инфляции и девальвации рубля, что последовали за распадом СССР – является критически важным для расчета компенсации.

Следовательно, ЕСПЧ присудил трем истцам по 1800 евро в счет компенсации морального вреда. Кроме того, суд обязал Россию выплатить каждому из истцов разные суммы (в опубликованном решении они не указаны) в качестве погашения материального ущерба.

В отношении остальных истцов ЕСПЧ признал достаточным для компенсации морального вреда сам факт признания того, что их права были нарушены. При этом шестерым из истцов суд присудил выплаты в размере от 30 до 1500 евро в счет компенсации потерь, которые они понесли.


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